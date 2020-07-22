Украинская певица MARUV взбудоражила серией новых кадров, на которых предстала в образе ретро-дивы

Анна в последнее время все чаще радует фанатов новыми образами, которые представляет на фотосъемках. При этом девушка не меняет свой стиль, однако каждый раз подчеркивает все новые и новые детали своих нарядов. В этот раз девушка впечатлила чувственными кадрами, на которых позировала с ярким макияжем и стильной прической - укороченным каре с такой же челкой.

Девушка идеально дополнила свой образ тоненькими черными перчатками в сеточку, а также массивными золотыми кольцами с камнями разной формы и дизайна в целом. Анна показала сразу несколько фото, они вышли весьма интригующими - на снимках видно лишь лицо знаменитости, а также аккуратное декольте.

Вот что ответили пользователи Инстаграм:

«Малышка😘», «Просто божественно 😶😍😯❤», «К триумфу незачем ходить он сам к тебе идёт на взлет пока вокруг всё красотой своею наполняешь уставший мир покорно ждёт!!!👑👌👌♥», «Супер😍», «Those eyes😍🔥», «Просто Богиня, наконец-то самый сок😍😍🔥🔥», «Красиво😍😍😍😍», «Красивая 😍», «Потрясная❤️», «Ну ,капец,налюбоваться не могу😘», «Желанная! 🔥❤️😍», «Я так понимаю это съёмки клипа?🤔», «Какая краля 💔😍», «Вы сильно красивая! Сильно талантливая! 😘».

Не так давно певица рассказала, как переживала карантин, как отменила часть концертов из-за него и как тперь проходят ее будни. Занимаясь подготовкой к эпичному возвращению, похоже, Анна не щадит себя и коллег. Благодаря своим танцам выступления Корсун очень привлекают аудиторию, поэтому девушка занимается с командой едва ли не каждый день.

Недавно также Анна в черных велосипедках и черной майке блеснула растяжкой на одной из тренировок. Девушка показала, как танцует с коллегами и не стесняется естественного и несколько измученного вида.

Затем Анна продемонстрировала свое мастерство акробатики - с легкостью села на шпагат, подчеркнув, что заниматься нужно с осторожностью. Перед тем, как выполнять свои трюки, Анна же не раз отмечала, что много тренировалась и даже худела для исполнения некоторых акробатических элементов.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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