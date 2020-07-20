Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как отдыхает вместе с дочерью впервые за долгое время

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото с дочерью. Как известно, такими семейными кадрами она делится крайне редко, также, как и рассказывает о жизни дочери без нее. Ариадна Волочкова живет с отцом без матери уже довольно давно.

При этом отношения у них довольно прохладные, они видятся довольно редко, также редко проводят время вместе. Поэтому семейный кадр немало удивил пользователей сети.

«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Много вспоминаем интересного. Прочитала написанные ею стихи на русском и на английском.🙏 Она поступила в лицей.🙏👍 Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая!!! У неё много увлечений. Мне приятно было увидеть фото написанных ею картин с художниками.🌺👍 И вообще она очень добрый, отзывчивый, Светлый и интересный человек.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова. Отметим, ранее пользователи сети уже отмечали, что Ариадна - полная противоположность матери.

До этого балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото после смены имиджа. Как известно, несколько часов назад Анастасия показала необычные кадры со своим преображением. И теперь решила продемонстрировать "всю себя" в обновленном виде.

Так, Анастасия предстала на новом снимке в супер-мини платье, массивных босоножках на высоком каблуке, а также с вновь осветленными пожелтевшими прядями, которые после покраски стали выглядеть еще боле жидкими. Впрочем, сама Анастасия этого не замечает, тогда как из-за осветленных локонов ее кожа стала выглядеть не загорелой, а красной, а лицо звезды стало более усталым и "постарело".

"И вновь гостеприимная Чайхона.🌺", - отметила под новым кадром Анастасия. При этом еще несколько часов назад она показала, как ее домработница красит ее локоны.

Чаще всего в Инстаграм Анастасии отмечают ухудшевшееся состояние и без того редких волос знаменитости - блеклые желтые пряди перестали быть светлыми, блестящими и густыми. Хотя балерина и могла прибегнуть к помощи стилиста, делать она, почему-то, этого все же не стала.

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