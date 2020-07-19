Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, почему украинцы не могут изменить страну к лучшему

Как передает Politeka.net, он рассказал об этом в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Я никогда не забуду... Я был на Майдане в 2004 году, стоял рядом с группой, которая называлась "Пора". Они были из Львова. Я извинился и говорил: вы видите, ребята, я из Киева, если по-русски, ничего страшного? Ответ был чудесный, я запомнил его на всю жизнь. Он так развернулся ко мне и говорит: "Мы не ортодоксы". Имеется ввиду: когда мы боремся с плохим - не важно, мы из Львова или из Донецка. Понимаете, мы один народ", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Аналитик обратил внимание, что в итоге история закончилась плачевно. Несмотря на первоначальные убеждения, люди часто идут служить власти и от этого же страдают.

"Они пришли, скованные цепью. И все было хорошо, у них был лидер. И как вы думаете, чем этот лидер закончил? Он попал в услужение к Януковичу, потом попал под суд, потом его отмазали. Это был Каськив. Они все там были, эти люди. И вроде как они боролись за народ. И вроде как они боролись с режимом", - отметил общественный деятель.

Андрей Пальчевский напомнил, что Оранжевая революция обернулась пшиком и разочаровала многих активистов, ведь Ющенко в итоге объединился с Януковичем:

"В нас бились сердца украинские, козацького или не козацького роду. Мы все поперлись на этот Майдан, надеясь, что в 2004 году мы выйдем из колониальной зависимости старого Советского союза и повернем в Европу. Вдруг выясняется, что Виктора Ющенко, за которого люди были готовы по незнанию отдать свою жизнь, приглашает вместе порулить страной тот, против кого была эта революция - против Виктора Януковича".

Общественный деятель уверен, что ситуацию еще можно изменить и вывести Украину из политического застоя. Он назвал главное условие, при котором можно рассчитывать на кардинальные перемены:

"Воз и ныне там. Почему? Потому что элита научилась подбирать, пускать во власть людей, которые на следующий день предают свой народ. И когда наконец в великой Украине зайдут люди: два, или три, или пять, такое Кирило-Мефодиевское товарищество честных людей, если можно так сказать - у нас появятся перспективы."

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как победить в войне с бедностью украинцев: "Мы откроем два...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский получил высокую степень доверия киевлян.

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