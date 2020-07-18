Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как отдыхает в модном заведении после смены имиджа

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото после смены имиджа. Как известно, несколько часов назад Анастасия показала необычные кадры со своим преображением. И теперь решила продемонстрировать "всю себя" в обновленном виде.

Так, Анастасия предстала на новом снимке в супер-мини платье, массивных босоножках на высоком каблуке, а также с вновь осветленными пожелтевшими прядями, которые после покраски стали выглядеть еще боле жидкими. Впрочем, сама Анастасия этого не замечает, тогда как из-за осветленных локонов ее кожа стала выглядеть не загорелой, а красной, а лицо звезды стало более усталым и "постарело".

"И вновь гостеприимная Чайхона.🌺", - отметила под новым кадром Анастасия. При этом еще несколько часов назад она показала, как ее домработница красит ее локоны.

Чаще всего в Инстаграм Анастасии отмечают ухудшевшееся состояние и без того редких волос знаменитости - блеклые желтые пряди перестали быть светлыми, блестящими и густыми. Хотя балерина и могла прибегнуть к помощи стилиста, делать она, почему-то, этого все же не стала.

До этого в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

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