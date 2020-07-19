Звезды украинского шоу-бизнеса покоряют красотой в любой одежде

Знаменитости стремятся запомниться и в этом им помогают применение разных цветов в одежде, передает Politeka.net. Голубые и синие оттенки - должны быть в гардеробе каждой модницы, что доказывают нам следующие звезды.

Известная экс-"виагринка" певица Вера Брежнева отлично подчеркнула свой голубой цвет глаз синим платьем. Оторваться от звезды невозможно.

Стильной певице Наде Дорофеевой очень идет синий цвет. На этом фото красотка в кофте соответствующего "окраса" выглядит очень горячо.

Эпатажная певица MARUV не устает демонстрировать свои совершенства в разных горячих нарядах. В этот раз артистка не только надела боди в цветах неба, но и предстала с синими волосами.

Роскошная певица Светлана Лобода в любом наряде выглядит фантастически. Артистка похвасталась идеальной фигурой в голубом костюме. Получилось очень ярко и запоминающемся.

Недавно шикарная блондинка Тина Кароль поразила безупречной фигурой в длинном платье небесного цвета. Глубокое декольте прибавило образу пикантности. Звезду тут же завалили комплиментами.

Напомним, на странице Тины Карль в разделе сториз в Инстаграм появился милый ролик, записанный во время ее общения с коллегой.

Мужчина за кадром спросил у Тины, когда же она выложит первое превью, ведь фанаты заждались, на что певица кокетливо пожала плечами с легкой улыбкой.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода в платье с пикантным декольте, прижавшись к украинскому и грузинскому модельеру Бичолле Тетрадзе.

«Есть люди, которые приходят к нам, чтобы остаться на всю жизнь ❤️», — говорится в сообщении.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев