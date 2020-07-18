Известный российский сексолог, психотерапевт и экстрасенс Анна Амбарцумян была найдена мертвой в пятизвездочном отеле в Москве

Девушку обнаружила охрана гостиницы "Петр I" ночью 18 июля. Рядом с бездыханным телом лежали упаковки из-под таблеток «Нурофен».

При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Причины гибели девушки предстоит установить специалистам, не исключается версия отравления или суицида. Предположительно, экстрасенс скончалась за пять часов до того, как охрана обнаружила ее тело.

Отметим, Амбарцумян проживала в элитном доме на набережной реки Карповки в Петербурге. Девушка часто появлялась в телевизионных эфирах в качестве эксперта. Она также является крестной матерью внучки легендарной актрисы Алисы Фрейндлих, звезды "Служебного романа".

Ранее мы сообщали, сеть недавно всколыхнула загадочная смерть 25-летней москвички прямо во время собственной свадьбы, проходившей в одном из ресторанов столицы РФ.

Во время праздника девушка почувствовала себя плохо. Присутствовавшие вызвали скорую, однако спасти новобрачную так и не удалось. Изначально причина смерти невесты была неизвестна, однако позже медики установили, что ею стал анафилактический шок.

Как выяснилось, вызвать столь сильную аллергическую реакцию могли конфеты с орехами, которые невеста могла съесть на свадьбе. При этом неизвестно, как именно сладости попали на праздничный стол и почему девушка их ела.

Предполагается, что организаторы торжества были в курсе того, что невеста страдает от аллергии, ведь меню составлялось очень тщательно и там было отмечено, что девушке нельзя употреблять в пищу.

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