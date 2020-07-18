Известная балерина Анастасия Волочкова показала лишнее во время очередной смены имиджа

В этот раз, несколько часов назад, балерина опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм необычные кадры со своим преображением. Не секрет, что Анастасию часто высмеивают за провальные образы, неудачные купальники и манеру слишком откровенно "подавать" себя на публике в неуместных платьях с неприличными разрезами, пишет Politeka.net.

Однако, далеко не наряды смешат пользователей сети (Анастасия даже скрыла возможность комментирования собственных постов, дабы избежать критики и нападок со стороны недоброжелателей). Чаще всего в Инстаграм Анастасии отмечают ухудшевшееся состояние и без того редких волос знаменитости - блеклые желтые пряди перестали быть светлыми, блестящими и густыми.

Теперь "остатки волос", как выражались сами фанаты, выглядят крайне печально. Впрочем, похоже, саму Анастасию это мало волнует - звезда продолжает хвастаться станными прическами, а сегодня даже решила показать, как ее домработница помогает ей привести в порядок локоны и красит ей волосы дома.

Хотя балерина и могла прибегнуть к помощи стилиста, делать она, почему-то, этого все же не стала, ведь ранее фанаты также насмехались, отмечая, что "ей стилисты не помогут уже":

«Мой домашний стилист Лолочка😊 @hilola0491 Наводим красоту!😂🔥 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

Также балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм целую серию снимков, на которых позировала в совершенно новом образе. Примерив черное полупрозрачное платье в сеточку, балерина выглядела весьма вызывающе, ведь декольте звезды также было слишком открытым.

Балерина рассказала, что праздновала день рождения замечательной подруги Юлии Калгановой.

"Она замечательный человек и художник. В моем доме есть картины, написанные ею. Я счастлива дружить с ее семьей.🙏", - рассказала Волочкова, подчеркнув, что также она встретилась с актрисой Анастасией Макеевой.

«Здорово, когда Наша Хозяюшка по дому Лолочка может и платье выбрать, и волосы уложить и дом содержать в чистоте и уюте. И по духу оставаться близким человеком.🦢 Лолочка мама уже троих детей, которые счастливо живут в нашем доме. 🌺 Это же так замечательно делиться добротой. И я всегда дорожила и дорожу теми людьми в моей жизни, кто принял в ней любое доброе и светлое участие.🙏😊», - также написала Анастасия, хвастаясь убранством дома вокруг белых роз.

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