Причины ДТП пока не раскрываются

Пассажирский автобус с украинцами в салоне не доехал до пункта назначения

Как передает Politeka.net, об этом информируют росСМИ.

Сообщается, что рейсовый автобус с украинцами в салоне разбился в ДТП в Липецкой области.

Известно, что автобус допустил столкновение с "Газелью", после чего загорелся. Информацию о ДТП уже подтвердили в пресс-службе Министерства по ЧС.

В салоне автобуса, который выполнял рейс из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, находились 39 человек.

По информации российских СМИ, ДТП произошло ночью 17 июля на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе . В результате аварии пострадали пятеро человек.

Известно, что пожарные, которые прибыли на место аварии, оперативно потушили пассажирский автобус. Причины столкновения пока не озвучивались.

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Трагедия произошла 12 июля на Столичном шоссе. Водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".

В результате аварии водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых были двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, 14-летнего мальчика, госпитализировали.

Виновнику ДТП светит до 10 лет тюремного заключения.

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