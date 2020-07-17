Пассажирский автобус с украинцами в салоне не доехал до пункта назначения
Как передает Politeka.net, об этом информируют росСМИ.
Сообщается, что рейсовый автобус с украинцами в салоне разбился в ДТП в Липецкой области.
Масштабная отмена пенсий: в Пенсионном Фонде уже решили, кого оставят без денег
Рекордный курс валют, новый глава НБУ и повышение зарплат – главное за ночь
Невестка Пугачевой устроила жаркую фотосессию без одежды: "Девушка неземной красоты!"
50-летняя Дженнифер Лопес свела с ума невероятной фигурой в кожаном белье: "Пантера"
Известно, что автобус допустил столкновение с "Газелью", после чего загорелся. Информацию о ДТП уже подтвердили в пресс-службе Министерства по ЧС.
В салоне автобуса, который выполнял рейс из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, находились 39 человек.
По информации российских СМИ, ДТП произошло ночью 17 июля на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе . В результате аварии пострадали пятеро человек.
Известно, что пожарные, которые прибыли на место аварии, оперативно потушили пассажирский автобус. Причины столкновения пока не озвучивались.
Ранее мы рассказывали о жутком ДТП под Киевом, в котором погибла почти вся семья.
Трагедия произошла 12 июля на Столичном шоссе. Водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".
В результате аварии водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых были двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, 14-летнего мальчика, госпитализировали.
Виновнику ДТП светит до 10 лет тюремного заключения.
Напомним, бывшему советнику Кернеса «облегчили» ответственность за пьяную езду: «Доказательств не получали».
Как сообщала Politeka, адвокат в деле Зайцевой получила королевский подарок от Зеленского: что известно.
Также Politeka писала, что мажор отправил на дно озера авто под Днепром: вытаскивали всем пляжем, видео.