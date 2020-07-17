Звезды редко появляются на публике или просто на фото без макияжа

Грех не вспомнить, а заодно и не показать, те нечастые моменты, где красотки предстали без косметики, пишет Politeka.net.

Украинская певица Тина Кароль совсем недавно похвасталась натуральной красотой. Артистка записала сториз в Инстаграм, и вызвала фурор в сети.

Российская певица, бывшая солистка группы "Серебро, Оля Серябкина, очень красива и без макияжа. Порой кажется, что косметика прибавляет звезде несколько лет.

Бывшая "виагринка" Аня Седокова соблазняет мужчин своей невероятной привлекательностью. Звезда кроме ярких образов может показать себя настоящую. Кадры вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Певица Наташа Королева решила показать себя при наложении грима. Звезда никогда не стеснялась демонстрировать себя без косметики, хотя и некоторые отмечают, что она сразу выглядит старше.

Кажется певица Анна Семенович без макияжа превращается в совершенно другого человека. На самом деле она ничем не отличается от среднестатистической русской женщины, которая не пользуется дорогой косметикой.

Напомним, Тина Кароль получила орден княгини Ольги III степени. Для важного мероприятия Кароль надела черное длинное платье и пиджак.

Певица улыбалась, демонстрируя в камеру награду. В общем, красотка выглядела счастливо.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина надела тонкий коричневый купальник, который идеально сел на ее груди. Сквозь купальный наряд пробивались признаки самого интимного, но звезду это никак не смущало.

Она сидела в воде на деревянном пирсе в смелой позе, сверкнув стройными ножками.

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

Также Politeka писала, что полуголая экс-солистка "Серебро" Серябкина подразнила фанатов: "Какая же Оля ты..."