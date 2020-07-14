Украинская певица MARUV показала, как тренирует новую танцевальную связку с коллегой по сцене

Не так давно певица показала, как отдыхала в Одессе перед выступлением и даже осталась на пару дней жаркого отпуска. Девушка удивила яркими снимками с курортной зоны, а затем прекратила публиковать новые кадры по возвращению домой. Сегодня же знаменитость решила показать, как готовится к новым концертам - изучает новые танцевальные связки, сообщает Politeka.

В разделе Стори в Инстаграм Анна показала, что она тренируется даже без сил и занимается весьма насыщенно. Мокрые волосы Анны выглядели весьма красноречиво. Похоже, Корсун много тренируется, чтобы удивить фанатов выступлением впервые за долгое время (из-за карантина звезда отменила свои выступления и перенесла их часть на более позднее время).

На представленных кадрах Анна изогнулась перед коллегой и поразила довольно жаркой подборкой провокационных поз. Также девушка едва ли не «оседлала» коллегу, изображая страсть. Не секрет, что Анна использует на концертах откровенные костюмы и создает необычные танцевальные элементы, которые едва ли можно назвать скромными, ранее под похожими кадрами фанаты отмечали, что это "слишком стыдно".

Как известно, не так давно Анна снова записала с продюсером BOOSIN, работавшим с ней над первым суперхитом — Drunk Groove. Вместе они постарались вернуть Анне ее классический облик. к ее классическому звучанию, полюбившемуся поклонникам.

Теперь певица активно привлекает внимание к себе и, похоже, в этот раз именно пикантным образом, едва ли прикрывающем ее тело. Фанаты были взбудоражены:

«Лучшая💋», «👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿а это только фотка! Послушайте #шлакоблочина 🌶», «Зубодробительна!!!!))🔥❤️», «🖤ohMyGoddesS)))😍💖🌿», «Агнище, аж зубі сводит😍🔥», «Наряд-пушка🔥», «Слишком hot🥵❤️», «Бомбишь👍», «Невероятная❤️🔞».

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