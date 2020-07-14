Каролина в новом образе показала себя на шоу "Дива"

Знаменитая артиска Ани Лорак показала новый яркий ролик, сделанный во время выступления на собственном шоу "Дива"

После карантина звезда решила активно делиться роликом со своих ранних концертов, рассказывать о своем творчестве и делиться планами на будущее. Стоит отметить, видеоролики с выступлений звезды немало будоражат фанатов, ведь Каролина не стесняется своей фигуры и каждый раз примеряет весьма пикантные наряды.

Несколько недель назад в прямом эфире Каролина открыто заявила, что чувствует себя неуверенно без концертов и скучает по сцене, ей не хватает внимания публики и она чувствует себя одиноко без признания. Скучая по выступлениям, певица поделилась новым отрывком из концерта "Шоу-дива". Причем выступала Лорак в одном лишь ярко-красном плаще, привлекая внимание фанатов.

«Новый бывший. Искренняя неприкрытая эмоция и глубина. 💔 Спасибо @olegvladi за прекрасную композицию. Специально для этого номера в #шоуДива были приглашены артисты цирка, выполнявшие акробатические трюки. ✨», - написала Ани Лорак.

Фанаты тут же отреагировали:

«Песня просто космос!!!🔥Ассоциируется со встречей с Вами на Песне Года в Санкт-петербурге ❤️❤️❤️Очень ждём шоу Дива в Питере!!!🙏», «Бравооооо суперрррр молодец 👍», «(ещё ждём клип на Твоей любимой!)💕», «Мы всё же ждём клип на песню "Твоей Любимой" ❤️», «Когда новый трек, Каролин?❤️», «Выступление на вышем уровне 🔝👍👍👍», «Спасибо Вам,Каролина,за вдохновение и мотивацию🙏❤️», «Красивая песня 😍 настоящая Каролина😍❤️»Ещё тогда,когда вышла песня,мы поняли,что это правдивая история,со своим глубоким смыслом и драматургией! Прям Мурата напомнило, будто мстит эффектно».

До этого сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, Ани Лорак похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин.

Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», - написала Каролина под новыми фото.

Фанаты сразу же ответили:

«♥ Очарование в каждом взгляде, жесте, улыбке! И загадочность, которая притягивает, как магнит, хочется вновь и вновь любоваться нашей Дивой, как произведением искусства ♥ «, «Особую изюминку каждому твоему образу, милая, придает сияние глаз, лучезарная улыбка и счастье, которое ты излучаешь!», «Вы такая красивая ❤️».

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