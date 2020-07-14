Знаменитая артиска Ани Лорак показала новый яркий ролик, сделанный во время выступления на собственном шоу "Дива"
После карантина звезда решила активно делиться роликом со своих ранних концертов, рассказывать о своем творчестве и делиться планами на будущее. Стоит отметить, видеоролики с выступлений звезды немало будоражат фанатов, ведь Каролина не стесняется своей фигуры и каждый раз примеряет весьма пикантные наряды.
Несколько недель назад в прямом эфире Каролина открыто заявила, что чувствует себя неуверенно без концертов и скучает по сцене, ей не хватает внимания публики и она чувствует себя одиноко без признания. Скучая по выступлениям, певица поделилась новым отрывком из концерта "Шоу-дива". Причем выступала Лорак в одном лишь ярко-красном плаще, привлекая внимание фанатов.
«Новый бывший. Искренняя неприкрытая эмоция и глубина. 💔 Спасибо @olegvladi за прекрасную композицию. Специально для этого номера в #шоуДива были приглашены артисты цирка, выполнявшие акробатические трюки. ✨», - написала Ани Лорак.
Фанаты тут же отреагировали:
«Песня просто космос!!!🔥Ассоциируется со встречей с Вами на Песне Года в Санкт-петербурге ❤️❤️❤️Очень ждём шоу Дива в Питере!!!🙏», «Бравооооо суперрррр молодец 👍», «(ещё ждём клип на Твоей любимой!)💕», «Мы всё же ждём клип на песню "Твоей Любимой" ❤️», «Когда новый трек, Каролин?❤️», «Выступление на вышем уровне 🔝👍👍👍», «Спасибо Вам,Каролина,за вдохновение и мотивацию🙏❤️», «Красивая песня 😍 настоящая Каролина😍❤️»Ещё тогда,когда вышла песня,мы поняли,что это правдивая история,со своим глубоким смыслом и драматургией! Прям Мурата напомнило, будто мстит эффектно».
До этого сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, Ани Лорак похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин.
Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.
«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», - написала Каролина под новыми фото.
Фанаты сразу же ответили:
«♥ Очарование в каждом взгляде, жесте, улыбке! И загадочность, которая притягивает, как магнит, хочется вновь и вновь любоваться нашей Дивой, как произведением искусства ♥ «, «Особую изюминку каждому твоему образу, милая, придает сияние глаз, лучезарная улыбка и счастье, которое ты излучаешь!», «Вы такая красивая ❤️».
Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева
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