Известная балерина Анастасия Волочкова показала часть своей тренировки, озадачив выходкой

В этот раз, несколько часов назад, балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм короткий ролик, заснятый во время занятий балерины в спортивном зале. Причем балерина решила раскрыть секрет, интересующий многих пользователей сети. А именно: как же она взбирается на высокую спортивную конструкцию для довольно необычных занятий, пишет Politeka.net.

Примечательно, Анастасия блеснула своей фигурой в том самом костюме, в котором всегда тренируется и удивляет сеть - практически никогда Волочкова не записывает ролики в других спортивных нарядах, а использует именно этот образ. Так, Анастасия сегодня, как и всегда, позировала в красных штанах с клешью, что уже давно вышла из моды, а также блекло-бирюзовой майке на тонких бретельках.

В ролике Волочкова показала, как она не только взбирается на высокую конструкцию, но еще и растягивается, задрав ноги к потолку и делая перевернутый шпагат.

"Дорогие друзья, я так люблю жить на позитиве и с чувством юмора.😂😊 Мне передали, что многие подумали, что я не знаю, как выбраться из этого тренажера..🙈 Вы серьезно?😂 Я решила продемонстрировать, как легко и непринужденно это происходит.😊💃🩰 В моей жизни вообще многое происходит удивительно! Зачастую и для меня самой. И многие задаются вопросом: "Ну как это у неё получается?"🤷‍♀️ Сама не знаю..🤷‍♀️ С Божией помощью скорее всего 🙏😊🐣 #анастасияволочкова #волочкова", - написала Анастасия.

До этого балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм серию кадров, сделанных на отдыхе вместе с матерью. Как известно, Анастасия, несмотря на любовь к хвастовству, крайне редко говорит о семье, чтобы не нарваться на волну критики. При этом ранее балерина находилась в тяжелых отношениях с матерью и старалась даже не говорить о ней. Поэтому, новые фото звезды в компании близкого человека немало удивили сеть

Так, изначально Волочкова отметила, что к ней приехала любимая мама и она отправилась встречать ее на вокзал. Затем балерина похвасталась своей квартирой в центре города.

«Мы еще зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после ее рождения, когда она была маленькой», - рассказала днем ранее балерина.

После заявила, что им с матерью есть что вспомнить, ведь они «много прошли и много вместе выстояли». Затем Волочкова поделилась кадром из ресторана, поразив видом матери. Женщина с золотистыми волосами выглядела весьма молодо и ухоженно.

«Встречаясь с мамой мы любим посещать любимый ресторанчик🥬 Мы с мамой во многом похожи😊», - написала под новым фото Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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