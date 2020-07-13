56-летний музыкант, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин посостязался внешностью с известным голливудским красавчиком Брэдом Питтом, с которым они одногодки

Как передает Politeka.net, Разин поделился соответствующим фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сравнил, как они с Питтом выглядели в молодости и как сейчас.

"Многие спрашивают, как выглядят известные актеры - мои одногодки. Вот, например, Брэд Питт. Посмотрите, как мы выглядели с ним в молодости и как мы выглядим сейчас. Так, что я тоже ничего.✌️", - говорится в подписи.

Стоит отметить, у Разина на снимке значительно меньше морщин, чем у Питта.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"А я, например, Питта никогда не считала эталоном красоты, одна нижняя часть со скулами портила всё... так что, Андрей, Вы всегда были и есть вне конкуренции...😉"

"Андрюш! Дорогой ты лучше всех и любимее!!!👍😍👏"

Ранее мы сообщали, Разин обвинил коллег Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в краже своих песен. Продюсер назвал их "главными пиратами XX-XXI века", а также "банальными ворюгами".

Разин раскрыл, что Примадонна присвоила себе его песню "А где-то далеко идут дожди", которая впервые прозвучала в 1997-м году в его исполнении.

Леонтьев же перепел песню Разина "Эльдорадо", которую, по его словам, ему написал Юра Чернавский в 1990 году. Песня вошла в его альбом «Эльдорадо», за которую он "заплатил бешеные деньги".

"Ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное - это то, что они - банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришёл в ужас от бездарности исполнения моих песен", - возмутился основатель "Ласкового мая".

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.