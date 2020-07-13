Посреди дня масштабный пожар охватил здание фабрики, ядовитое облако от которого накрыла полгорода

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черновицкой области.

«13 июля в ГСЧС поступила информация, что в г. Черновцы, вул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО «Розма» возник пожар. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. В 16:31 пожар локализован», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара было привлечено 49 человек пожарных и 16 единиц техники.

Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Возможная причина пожара уточняется.

До этого мы рассказывали, что в субботу, 20 июня, в центе Киева вспыхнул сильный пожар, который окутал здание многоэтажки

« Горит здание «Киевпроекта» на Богдана Хмельницкого», - коротко сказал оператор.

Обратим внимание, что в здании вспыхнул один из офисов, из-за чего дым был виден за несколько кварталов. Также в кадр попали несколько бригад пожарных, которые уже работают над тушением возгорания. Как можно заметить, пока что справится с возгоранием не получилось, из-за чего на улице образовалась пробка. Огонь сейчас распространяется дальше.

Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.

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