Последнее публичное выступление больного певца Андрея Губина состоялось 15 лет назад

Об этом пишет Politeka.net.

Еще несколько месяцев назад 46-летний Андрей Губин уверял, что больше не вернется на сцену.

Но, видимо, популярный в 90-ых исполнитель решил слукавить и выступил в ночном клубе, где исполнил композицию Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Видео из ночного клуба, на котором запечатлено выступление Андрея Губина, было опубликовано в фан-аккаунте в Instagram, посвященном артисту.

Поклонники отметили, что больной Андрей Губин преобразился и стал выглядеть еще моложе.

"Андрея Губина все песни особенные. Не знаю ни одного певца, чьи тексты были бы настолько сильными, душевными, проникновенными и задевали даже самую маленькую частичку в сердце. Я знаю наизусть почти все песни Андрюши и сердце постоянно наполняется любовью, добротою, теплом и светом. От души поздравляю с выходом на сцену", "Ох уж этот голос, до мурашек", "Возвращайтесь, Андрей! Вас ждут на сцене очень многие!", "Андрей, мы молодежь 90-х тебя поддержим. Ждём от тебя здесь в Инстаграмме больше песен. Пой для нас и выходи на сцену", "Супер! Красавчик!", "Обожаю!Милый наш Андрей! Плачу от счастья видя и слыша тебя!", "Андрей пойте чаще! Вы необыкновенный, восхитительный", - написали фанаты в комментариях под видео.

Ранее мы рассказывали о том, что известный продюсер выдал всю правду о тяжелом диагнозе Андрея Губина.

В 90-тых известного певца и просто красавчика Андрея Губина слушали на всем постсоветском пространстве, однако, в какой-то момент он резко исчез с радаров. В сети ходят слухи, что он сам придумал себе болезнь, чтобы сойти со сцены.

По словам знакомых певца, врачи не смогли найти у него никаких отклонений. Например, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что Губин выдумал свою болезнь.

Напомним, что Андрей Губин доживает свой век в страданиях

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Также Politeka писала, что известный продюсер раскрыл правду о болезни Губина.