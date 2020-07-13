Молодая невеста внезапно умерла на собственной свадьбе из-за трагического стечения обстоятельств

Загадочная смерть 25-летней девушки прямо во время торжества на днях всполошила Россию. Как сообщали местные СМИ, трагедия произошла в Москве, где во время свадьбы в одном из рестораном неожиданно скончалась невеста.

Во время праздника девушка почувствовала себя плохо. Присутствовавшие вызвали скорую, однако спасти новобрачную так и не удалось. Изначально причина смерти невесты была неизвестна, однако позже медики установили, что ею стал анафилактический шок.

Как выяснилось, вызвать столь сильную аллергическую реакцию могли конфеты с орехами, которые невеста могла съесть на свадьбе. При этом неизвестно, как именно сладости попали на праздничный стол и почему девушка их ела. Предполагается, что организаторы торжества были в курсе того, что невеста страдает от аллергии, ведь меню составлялось очень тщательно и там было отмечено, что девушке нельзя употреблять в пищу.

Ранее мы писали о трагедии на украинской свадьбе. Так, в селе Путила Черновицкой области в баре жители праздновали свадьбу. Однако празднество омрачило резкое ухудшение здоровья у гостей. В целом кишечную инфекцию подхватили 129 человек, из них 36 детей.

Так, по результатам обследования у 20-ти больных специалисты выделили Salmonella enteritidis.

В частности опасную бактерию нашли в следующих блюдах, которыми угощали на празднике: форель в сметане, холодец, жареная рыба в кляре, колбаса копченая, пирог с мясом и др.

Напомним, трагедией закончилась украинская свадьба, более 100 пострадавших: новые детали ЧП.

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