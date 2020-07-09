Так, Нагиев пытается жить на две семьи. Большинство времени он проводит с Наталией Коваленко (48 лет), она родила ему сына. Живет в Санкт-Петербурге.
Но, оказывается, в актера есть другая любовь - 45-летняя Анна Спектор.
Предполагается, что женщины или не знают друг о друге или же мирятся с таким положением дел.
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Анна Спектор известна как давняя поклонница артиста, с которым они начали встречаться 15 лет назад. А в 37 она родила ему дочь.
Сейчас Спектор вместе с внебрачной дочерью Нагиева живут в Москве, девочке уже восемь лет, актер официально признал ее.
Кроме того, артист приобрел для своей второй семьи двухэтажный коттедж на Новорижском шоссе, в поселке Княжье Озеро, ориентировочно за 30 миллионов рублей.
"Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна", — сказал в беседе с "Комсомольской правдой" приятель Дмитрия.
Спектор почти ничего не рассказывает о своей жизни, к тому же у нее нет аккаунтов в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Нагиев высказался об условиях жизни в украинских городах.
"Я раньше часто бывал в Киеве, но, увы, лишь на закрытых корпоративных вечеринках. Зато очень люблю Львов за его старинные дома и улочки, но и ненавижу за совковую разруху. Мне больно смотреть, как умирают все его прекрасные особняки. Они же осыпаются просто на глазах - и никому до этого нет дела!", - отметил актер.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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