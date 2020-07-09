Российский актер Дмитрий Нагиев рассекретил существование внебрачной дочери

Politeka со ссылкой на TopNews. Об этом сообщаетсо ссылкой на

Так, Нагиев пытается жить на две семьи. Большинство времени он проводит с Наталией Коваленко (48 лет), она родила ему сына. Живет в Санкт-Петербурге.

Но, оказывается, в актера есть другая любовь - 45-летняя Анна Спектор.

Предполагается, что женщины или не знают друг о друге или же мирятся с таким положением дел.

Анна Спектор известна как давняя поклонница артиста, с которым они начали встречаться 15 лет назад. А в 37 она родила ему дочь.

Сейчас Спектор вместе с внебрачной дочерью Нагиева живут в Москве, девочке уже восемь лет, актер официально признал ее.

Кроме того, артист приобрел для своей второй семьи двухэтажный коттедж на Новорижском шоссе, в поселке Княжье Озеро, ориентировочно за 30 миллионов рублей.

"Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна", — сказал в беседе с "Комсомольской правдой" приятель Дмитрия.

Спектор почти ничего не рассказывает о своей жизни, к тому же у нее нет аккаунтов в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Нагиев высказался об условиях жизни в украинских городах.



"Я раньше часто бывал в Киеве, но, увы, лишь на закрытых корпоративных вечеринках. Зато очень люблю Львов за его старинные дома и улочки, но и ненавижу за совковую разруху. Мне больно смотреть, как умирают все его прекрасные особняки. Они же осыпаются просто на глазах - и никому до этого нет дела!", - отметил актер.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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