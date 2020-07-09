Швейцарские ученые навали специфический жир одной из главных причин старения организма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Science Daily.

В Бернском университете в Швейцарии ученые выявили, что в процессе старения клеток организма активно участвует так называемый висцеральный жир. Эти отложения находятся в брюшной полости и призваны защищать внутренние органы от внешнего воздействия.

В патологическом процессе ключевую роль играют иммунные клетки лейкоциты эозинофилы, обнаруженные в висцеральных жировых тканях у людей и мышей.

Так, эти клетки присутствуют в крови, но по причине ожирения их становится все больше. Они стают причиной развития аллергии дыхательных органов, жир способствует слабому хроническому воспалению.

Как результат, эти факторы понижают иммунитет человека и ускоряют старение.

Ранее сообщалось, ученые нашли диету, которая способна улучшить способности и сохранить молодость мозга.

Специалисты из Кентуккийского университета, проведя опыты на грызунах, пришли к выводу, что кетогенная диета способна улучшить когнитивные способности и снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

В ходе исследования подопытных разделили на две группы. Первая — в возрасте 12–14 недель — питалась по кетогенной диете, вторая — получала обычный корм. Через 16 недель выяснилось, что у первой группы грызунов улучшился баланс микрофлоры кишечника, увеличился мозговой кровоток, снизился уровень сахара в крови, а также активировался процесс очищения нервных тканей от бета-амилоидов, которые, предположительно, влияют на развитие болезни Альцгеймера.

Напомним, что назван плод, без которого здоровое питание теряет смысл.

Как сообщала Politeka, пять упражнений, которые заставят мозг работать.

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