"Того, что наша верхушка хотела сделать с нами, они добились"

Общественный деятель Андрей Пальчевский обвинил правительство в играх со здоровьем и жизнями украинцев

По словам Пальчевского, граждане не воспринимают пандемию всерьез, и тому виной действия власти. Об этом общественный деятель заявил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112".

"Народ Украины коронавирус не воспринимает, любую информацию о коронавирусе люди воспринимают в штыки, маски мы носить не хотим, верить в информацию не хотим, того, что наша верхушка хотела сделать с нами, они добились. А именно, им надо было вывести людей на работу - для того, чтобы люди получали деньги. В отличие от всего мира, где, как вы знаете, забота о людях выражалась в том, что правительство, которое для этого и существует, в критические моменты начало оплачивать от жилья до стандартной заработной платы", - объяснил Пальчевский.

В то же время эксперт провел параллель с тем, что происходило у нас в стране.

"Наше правительство, наши руководители всегда выбирают тонкую грань между тем, сколько украинцев умрет от голода и сколько украинцев умрет от вируса. И вот в зависимости от настроения, когда они чувствуют, что уже напортачили слишком много, они рассказывают нам про лаборатории, на которые выведены сотни миллионов гривен... Я вас уверяю: там фальсификат на фальсификате", - поделился своим мнением общественный деятель.

Кроме того, Пальчевский обратился к руководителям городов, которых захлестнул небывалый, но не своевременный энтузиазм в преддверии выборов.

"Я хотел обратиться ко всем мэрам и особенно мэру города Киева: "Мы запретим мэрам городов устраивать вот эти ремонты дорог, которые они должны делать в течение всего срока, пяти лет, в последние 2-3 месяца пребывания у власти. Потому что за эту подлую политику - улучшить нам дороги... Дороги нам нужны в течение 5 лет, а не в течение двух месяцев, когда эти мерзавцы будут избираться", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

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