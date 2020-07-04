Российского актера Геннадия Хазанова пришлось госпитализировать после жалоб на здоровье
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
Известно, что медики диагностировали у него нестабильную стенокардию.
"Геннадия Хазанова госпитализировали с нестабильной стенокардией. Вчера вечером он отказался от госпитализации – после оказания первой помощи. Однако позже актеру стало хуже, его забрали в больницу", – сказано в сообщении.
Новая выплата пенсий в Украине, деньги уже выделены: ПФУ сделал срочное заявление
ЗНО-2020: детям разрешили поступать в вузы без тестирования, Рада приняла срочное решение
Счастливый Киркоров ошарашил признанием: "Стал многодетным отцом!", фото полного семейства
Менять валюту будут по-новому, Нацбанк предупредил, что изменится: "Больше не надо..."
Ранее врачам пришлось буквально откачивать Хазанова, так как он задыхался. Уже тогда стало извесно, что актер страдает от проблем с сердцем.
Отметим, что нестабильная стенокардия — это либо впервые возникшая стенокардия, либо такая, когда характер болевого синдрома и ощущений существенно отличается от привычного состояния. Это крайне опасное состояние, чреватое высоким риском развития инфаркта, и требующее немедленного вызова скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что 73-летнего продюсера группы "На-На" Бари Алибасова после осмотра медиков направили в психиатрическую больницу в Москве.
Напомним, что со звездой «Бедная Настя» случилось непредвиденное по дороге в Украину.
Также Politeka писала, что случилось с актерами "Бедной Насти", "Не родись красивой" и других сериалов: ошеломительные фото