Российского актера Геннадия Хазанова пришлось госпитализировать после жалоб на здоровье

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Известно, что медики диагностировали у него нестабильную стенокардию.

"Геннадия Хазанова госпитализировали с нестабильной стенокардией. Вчера вечером он отказался от госпитализации – после оказания первой помощи. Однако позже актеру стало хуже, его забрали в больницу", – сказано в сообщении.

Ранее врачам пришлось буквально откачивать Хазанова, так как он задыхался. Уже тогда стало извесно, что актер страдает от проблем с сердцем.

Отметим, что нестабильная стенокардия — это либо впервые возникшая стенокардия, либо такая, когда характер болевого синдрома и ощущений существенно отличается от привычного состояния. Это крайне опасное состояние, чреватое высоким риском развития инфаркта, и требующее немедленного вызова скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что 73-летнего продюсера группы "На-На" Бари Алибасова после осмотра медиков направили в психиатрическую больницу в Москве.

Знаменитый музыкант со средины июня проходил лечение в московской клинике. Отмечается, что из-за того, что у него нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов, 26 июня его на "скорой" увезли в психушку.

Напомним, что со звездой «Бедная Настя» случилось непредвиденное по дороге в Украину.

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