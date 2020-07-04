Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ 

Известная модель обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

Любительница откровенных купальников и фото в стиле ню на этот раз немого расстроила своих поклонников новым снимком.

На это раз Деми предстала на кадре в слитном купальнике красного цвета, но даже он смог передать всю красоту шикарного тела модели. Игриво выгнувшись, Деми смогла показать свои главные достоинства во всей красе.

Популярные статьи сейчас

Счастливый Киркоров ошарашил признанием: "Стал многодетным отцом!", фото полного семейства

Врачи спасают легендарного Вирастюка, что известно на данный момент: "Должны отрезать..."

Раскрыты неизвестные подробности лечения зараженной вирусом Зеленской: "Вынуждены ходить в памперсах"

Ана Чери со штангой парализовала видом на свой крепкий "орешек" работу спортзала: кадры тренировки
Показать еще

Хоть данный образ и отличается "скромностью" от предыдущих, поклонники все равно остались довольными увиденным и оставили множество комментариев под фото, а более двухсот тысяч лайков подтвердили, что даже такой не столь откровенный снимок приходится им по душе.

Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.

Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.