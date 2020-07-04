Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.



Любительница откровенных купальников и фото в стиле ню на этот раз немого расстроила своих поклонников новым снимком.

На это раз Деми предстала на кадре в слитном купальнике красного цвета, но даже он смог передать всю красоту шикарного тела модели. Игриво выгнувшись, Деми смогла показать свои главные достоинства во всей красе.

Хоть данный образ и отличается "скромностью" от предыдущих, поклонники все равно остались довольными увиденным и оставили множество комментариев под фото, а более двухсот тысяч лайков подтвердили, что даже такой не столь откровенный снимок приходится им по душе.

Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.

Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.