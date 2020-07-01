Жена игрока "Динамо" Франа Соля Аида показала фанатам, как проводит лето в Киеве

На фото красавица лежит в красном купальнике на лежаке. Девушку снимали с головы, благодаря чему можно оценить пышный бюст Аиды, которая не стеснялась его показать. Жена Соля также похвасталась и загорелым телом, которое оказалось в очень хорошей форме. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 600 лайков и написали несколько фото:

"Супер", "Прекрасно", "Ты в Киеве?", "Я не знаю, нравиться ли мне бикини или твое тело", "Тут легко забыть о футболе", "Для тебя".

Ранее мы сообщали, что жена известного футболиста Олега Гусева, который несколько лет назад закончил карьеру, показала, чем радует мужа.

На фото красавица стоит в белых штанах и коротеньком топе. Маша, так зовут девушку, соблазнительно выгнулась, а руки спрятала в карманы джинсов, демонстрируя подтянутое тело, которое она смогла сохранить.

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, опубликовала новый откровенный снимок.

Ирина встала в пикантную позу, выставив упругую пятую точку. К тому же красотка засветила свои большие татуировки на руках и бедре.

Напомним, любовница Неймара спустила простыню, посветив идеальным "орешком"

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