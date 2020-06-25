Стало известно, как именно украинцам будут возвращать деньги через ПриватБанк за отмененное пробное ВНО
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Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.
По информации ведомства, возврат средств за отмененное ВНО будет проводиться с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения национализированного ПриватБанка.
"Во избежание каких-то неудобств для участников пробного ВНО при возврате их средств, уплаченных за каждый учебный предмет, правительство запланировало проведение выплат в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка", - информирует пресс-служба Минфина.
Известно, что Минфин вместе с МОН разработал упрощенную схему возврата средств именно через ПриватБанк, который имеет самую разветвленную сеть отделений.
Механизм возврата средств следующий: Центр оценивания качества образования до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу заранее внесли информацию, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Эти данные позволят правильно идентифицировать личность.
Также в базе есть другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату). МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу в национализированный ПриватБанк.
"Если вы являетесь клиентом ПриватБанка, банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на ваш счет. Если у вас нет счета в ПриватБанке, то вам на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карточки необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность. Важно: обратиться в отделение для получения карточки необходимо не позднее 1 декабря 2020 года", - подчеркнули в пресс-службе, озвучивая нюансы возврата средств за отмененное ВНО.
Стоит напомнить, что украинцы за пробное ВНО в среднем заплатили по 150 гривен (один основной предмет).
85% уплаченных средств было направлено на печать тетрадей для тестирования. Всего государство потратило около 52 млн грн.
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