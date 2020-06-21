Известная балерина Анастасия Волочкова показала фигуру в одном полотенце перед началом массажа

В Инстаграм-профиле балерины можно найти не только записи из тренировок, а еще и самые разные фото и видео из отдыха. Причем далеко не всегда в удачном или скромном виде. Также Анастасия любит поражать рекламой - куллеров для воды, труб для батарей, кошачьего корма, одежды и салонов красоты.

В этот раз скандальная знаменитость предстала в одном полотенце на специальном массажном столе. Таким образом она решила наглядно продемонстрировать, как развлекается во время выхода из карантина и приводит свое тело в порядок.

Чтобы не получить волну критики а сети, Анастасия заранее скрыла комментарии:

«Невероятная техника индийского массажа от Шафи восстановила мое тело ! Это просто нереальные ощущения, когда каждая мышца оживает и наполняется новой энергией!🙏👍 Спасибо моей подруге Наде за такую рекомендацию! 😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

До этого Анастасия решила похвастаться довольно откровенной тренировкой с упором на мышцы рук и растяжку ног.

«Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного.🌺😊 Я всем желаю прекрасных выходных! 😊», - написала Волочкова.

Стоит отметить, что ранее под практически таким же роликом, в котором звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку, комментаторы написали довольно много нелестных отзывов:

«Какие упражнения балетные? Сиди себе дальше», «Позорница, Настя! Деградируешь не по дням, а по часам!», «Как из красивой, элегантной, уважаемой женщины можно превратиться в публичный мем», «Посмотри на Себя!( и в былые то годы мозгов не было! Щас - Треш! Любуемся дальше!», «Фу😂😂какая ты противная морда,тебе бы леща дать😂😂😂», «Анастасия, такими ластами безусловно стоит хвастаться))) в своем ужасе они уникальны».

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