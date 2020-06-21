Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала во всей красе свои пышные формы в черном бикини из блесток

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица показала, как развлекается за городом в специальной курортно-домашней зоне. Певица не только восхитилась ярким видом без особых излишеств, но и показала свои формы в купальнике из блестящей ткани,пишет Politeka.net.

Отметим не так давно Анна также ранее честно призналась, что одна проблема у нее действительно есть — и это целлюлит. Анна также сказала, что именно поэтому она стесняется носить мини и не довольна полностью тем, как выглядит.

«Вчера вечером мне написала одна очень крутая девочка и супер-артист со словами «Забей ты. Не читай, что пишут ! У тебя фигура моей мечты. Хотя после рождения третьего ребенка я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательски на моих ногах появился этот идиотский целлюлит», — написала Седокова.

А вот в прошлом году отдыхающая в Турции вместе с детьми Анна Седокова записала видеообращение к своим поклонникам, после тысячи комментариев с насмешками, оправдавшись за свою фигуру.

Дело в том, что одна из туристок засняла Анну без фотошопа и показала кадр, на котором артистка стоит спиной и на ягодицах знаменитости отчетливо виден целлюлит. Гнев сети был спровоцирован тем, что в это же время Анна поделилась заметно отретушированным кадром у себя на странице.

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