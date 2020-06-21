Первая ракетка Украины Элина Свитолина удивила ярким снимком

Как пишет Politeka.net, на необычную внешность Элины Свитолины обращают внимание именитые фотографы, которые приглашали теннисистку на всевозможные фотосессии. Кроме того, она активно демонстрирует свою красоту перед многочисленными пользователями сети в Instagram.

Новый снимок стал настоящим откровением для поклонников спортсменки.

Домашняя изоляция и карантин заставил украинских селебритис проявить максимальную креативность, чтобы удержать внимание поклонников. Не отстает от них и Элина Свитолина, которая показала, чем занимается по утрам, чтобы поддерживать тело в прекрасной физической форме.

Так, спортсменка доказала поклонникам, что умело справляться не только с ракеткой - ей под силу даже йога. Свитолина показала фото на котором поражает пластичностью, выгнувшись в одной из асан. Сложно не отметить, что у спортсменки отличная фигура.

Элина позирует в удобном спортивном костюме. На ней - черная майка, а также короткие облегающие шорты.

Фолловеры Элины пришли в восторг от ее нового фото, поэтому сразу же принялись оставлять свои комплименты для красавицы-спортсменки.

"Ты невероятная", "Это идеально", "Красота 😍", "Сила в твоих мышцах 💪🏻 😂", "Хорошие ноги )", "Обалденная".

Напомним, что Элина Свитолина без стыда спустила штаны ради эффектного фото на отдыхе: "Это называется красота".

Как сообщала Politeka, соблазнительная теннисистка Элина Свитолина взбудоражила чувственным образом: "Горячая женщина".

Также Politeka писала, что Элина Свитолина поразила шикарной фигурой в маленьком платье: "Обалденная".