35-летний украинский певец Виталий Козловский задумался о женитьбе

Об этом артист сообщил в эфире программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей.

Завидный холостяк, который старается скрывать свою личную жизнь, не смог сдержать счастья. Как оказалось, Виталий коротал карантин в компании возлюбленной, изоляция пошла парочке на пользу. Более того, он признался, что уже готов к браку.

Совместное пребывание с девушкой каждый день помогли понять певцы, что она - его человек.

"Именно это мне помогло не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе", – признался Козловский.

Артист не рассекречивает имя избранницы, однако заявил, что они подумывают о свадьбе.

Козловский раскрыл подробности, как проводит время на карантине. По его словам, несмотря на то, что "деньги не зарабатываются, а только расходуются", он рад, что может проводить время с родными людьми.

"Я наконец перебрал все во всех уголках своих шкафов. Конечно, делаю это не сам, а под эгидой женской руки. Все лишнее и ненужное из квартиры вынесли",

– поделился певец.

Ранее мы сообщали, Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова. По его словам, для него нет разницы, чей Крым - украинский или российский, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.

"Мне все равно, что и где находится… Наша жизнь настолько короткая, Боже мой. И тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в саморазвитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, чей Крым, украинский или российский, главное – люди живы, здоровы", – отметил певец.

Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.