В Украине ужесточат ответственность за езду в пьяном виде
Исходя из этого, с 1 июля водителей, которые сели за руль под действием алкоголя ожидают новые увеличенные штрафные санкции.
Теперь нарушителю продеться раскошелиться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, информирует издание
Если водитель повторно сел за руль под действием алкоголя, то ему выпишут штраф в размере 51 тысячи гривен. Обратим внимание, что кроме того, у водителя заберут права на вождение транспортного средства на целых три года.
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Допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.
Если пьяный водитель спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то здесь его ждет не административная ответственность, а криминальная.
Также стало известно, какие нарушения попадают под криминальную ответственность:
- Вождение в любом виде опьянения (алкогольное, наркотическое, медикаментозное) – любое, которое привело к снижению концентрации внимания за рулем.
- Передача права вождения транспортного средства лицу, которое пребывает в любом из видов опьянения.
- Отказ водителя от проведения медицинского осмотра на определение состояния опьянения.
- Употребление водителем каких-либо запрещенных веществ, медицинских препаратов или алкоголя после совершения наезда, но до приезда патрульной машины.
Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».
Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.
Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.