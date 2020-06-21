В Украине ужесточат ответственность за езду в пьяном виде

Исходя из этого, с 1 июля водителей, которые сели за руль под действием алкоголя  ожидают новые увеличенные штрафные санкции.

Теперь нарушителю продеться раскошелиться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, информирует издание Auto.bigmir.net. Ранее, в Украине за подобное нарушение штраф составлял 10 200 гривен.

пьяный водитель

Если водитель повторно сел за руль под действием алкоголя, то ему выпишут штраф в размере 51 тысячи гривен. Обратим внимание, что кроме того, у водителя заберут права на вождение транспортного средства на целых три года.

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Допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.

Если пьяный водитель спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то здесь его ждет не  административная ответственность, а криминальная.

полиция, киев

Также стало известно, какие нарушения попадают под криминальную ответственность:

  • Вождение в любом виде опьянения (алкогольное, наркотическое, медикаментозное) – любое, которое привело к снижению концентрации внимания за рулем.
  • Передача права вождения транспортного средства лицу, которое пребывает в любом из видов опьянения.
  • Отказ водителя от проведения медицинского осмотра на определение состояния опьянения.
  • Употребление водителем каких-либо запрещенных веществ, медицинских препаратов или алкоголя после совершения наезда, но до приезда патрульной машины.

Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.