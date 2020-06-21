Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как устроила вместе с тайным возлюбленным романтический вечер

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, поэтому ее образы, представленные на странице, выглядят однообразно и вызывающе. Как известно, Анастасия любит эпатировать публику своими домашними развлечениями и показывать, как она веселится вместе с тайным любовником у нее дома.

В этот раз Анастасия похвасталась своим вечерним образом с излюбленным букетом белых роз в руках. При этом ее желтые волосы весьма контрастировали вместе с розами, а длинное узкое платье в пол сделало фигуру балерины еще шире.

Не секрет, что из-за довольно грубых черт лица и угловатых плеч Анастасию часто высмеивают в сети, чтобы избежать критики, балерина скрыла возможность комментирования и кратко подписала новый кадр:

«Прекрасный романтический вечер🙏❤️🌺», - написала Волочкова.

До этого Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям. В этот раз она не стала этого делать и получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов:

«Прекрасное начало дня на вилле "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова под постом.

А вот что ответили пользователи Инстаграм:

«Злобные тетки завидуют и пусть Вас это не огорчает)», «Фоторедактор переборщил с левым боком,по-моему...», «Очаровательная вы Анастасия 😍😍😍😍», «Походу бабы вы ее достали ушла она в подполье😂😂😂», «Ужааааааас», «Талию смастерила 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Нет,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну почему такая страш*ная баба😢😢😢», «Ужас, мужик- трансвестит 🤦‍♀️», «Дойки до пупа и тело как у старухи....», «🤣🤣🤣 вот это бёдра ....откуда ?».

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