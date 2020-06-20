Знаменитая артиска Ани Лорак показала стильный новый образ в модном черном платье

В этот раз артистка восхитила поклонников кадрами из новой фотосессии и получила массу комплиментов. Как известно, обычно звезда получает крайне недовольные отзывы от комментаторов, так как им не по душе изменившаяся после пластики внешность звезды. Сегодня же кадр в Инстаграм на странице Ани Лорак получил в основном восторженные отзывы.

Певица предстала в сдержанном платье с аккуратным декольте и черными лентами-завязками на шее. При этом аккуратные волосы Каролины были уложены за спину без дополнительных украшений, а сама она похвасталась изящным колье и серьгами ему в пару. Драгоценные камны удачно дополнили стильный наряд знаменитости.

«Ну очень красивая😍», «Красавица 😍😍😍😍глаз не оторвать😍😍😍», «Красотка! 🌸🥰🥰🥰🥰 Diva! 💎», «Каролина,ну это просто..😍💔», «Нереально красивая🤍🔗», «Красотка😍», «Каролиночка какая Вы красавица 😍😍😍», «Вы обладаете неземной красотой😍 просто притягивает взгляд, который невозможно оторвать.😍❤️ @anilorak», «@anilorak шикарная, сексуальная, невероятная ♥️DIVA♥️», «Не перестаю восхищаться Вами Каролина😍И идеал женственности и красоты😍 люблю и восхищаюсь Вами😘», - написали фанаты.

Отметим, после того, как звезда развелась с Муратом Налчаджиоглу, она прекратила рассказывать о семье, публиковать совместные кадры с мужчиной и даже упоминать о нем каким-либо образом. Спустя пару месяцев после развода, Каролина показала, что начала встречаться с 26-летним саунд-продюсером Black Star и бывшим возлюбленным Татьяны Решетняк Егором Глебом. Скрываясь долгое время, пара все же появилась на публике, но была принята совсем не радушно – Каролина получила волну серьезной критики.

Поняв, что публично вести отношения не выйдет, пара прекратила показывать совместные фото и светиться на публике. При этом уже не одну неделю в сети начали распространяться слухи о расставании артистов.

Однако, на дне рождения Сони – единственной и любимой дочери Каролины пользователям сети удалось углядеть возлюбленного певицы, наблюдающего за счастливой девочкой с мамой и стоящего чуть позади. Скриншот из семейной видеозаписи тут же всполошил социальные сети.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото