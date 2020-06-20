Через считанные дни правительство обещает выплатить деньги медикам и их семьям

Как сообщает Politeka.net, об этом объявила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского на официальном сайте.

Министр социальной политики Марина Лазебная отчиталась во время селекторного совещания с главой государства 20 июня. Она заявила, что на следующей неделе, с 22 июня, семьи медработников, которые погибли в борьбе с китайским вирусом, будут получать страховые выплаты. Деньги начнут переводить согласно законопроекту №3376-1, который Верховная Рада приняла в мае 2020 года.

Нововведения предусматривают государственное страхование медицинских работников, работающих в условихя эпидемии. Согласно решениею праламента, если медик пострадал на работе и стал инвалидом - ему полагается компенсация на сумму от 630,6 тысячи гривен. Если же сотрудник медучреждения погиб - его семья должна получить из Фонда страхования 1 576 500 гривен.

На совещании Владимиру Зеленскому также сообщила=росте заболеваемости в Украине, сейчас показатель составляет 44 человека на 100 тысяч населения. В связи с этим власти приняли новые меры.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта", - сообщила пресс-служба президента.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

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