Через считанные дни правительство обещает выплатить деньги медикам и их семьям

Как сообщает Politeka.net, об этом объявила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского на официальном сайте.

Министр социальной политики Марина Лазебная отчиталась во время селекторного совещания с главой государства 20 июня. Она заявила, что на следующей неделе, с 22 июня, семьи медработников, которые погибли в борьбе с китайским вирусом, будут получать страховые выплаты. Деньги начнут переводить согласно законопроекту №3376-1, который Верховная Рада приняла в мае 2020 года.

врач, вирус, карантин

Нововведения предусматривают государственное страхование медицинских работников, работающих в условихя эпидемии. Согласно решениею праламента, если медик пострадал на работе и стал инвалидом - ему полагается компенсация на сумму от 630,6 тысячи гривен. Если же сотрудник медучреждения погиб - его семья должна получить из Фонда страхования 1 576 500 гривен.

Популярные статьи сейчас

Муж Ивлеевой из "Орла и решки" Элджей устроил бесстыжие утехи в джакузи: "Фу, как Настя терпит?"

Рада заставит украинцев вернуть пенсии и субсидии: кто останется без льгот, важное разъяснение

Даша из "Холостяка" показала животик после признания о новой любви: «Наконец-то»

Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."
Показать еще

врач, вирус, карантин

На совещании Владимиру Зеленскому также сообщила=росте заболеваемости в Украине, сейчас показатель составляет 44 человека на 100 тысяч населения. В связи с этим власти приняли новые меры.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта", - сообщила пресс-служба президента. 

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить..."