Знаменитая балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается в свободное время

Она опубликовала новые кадры своего досуга на странице в Instagram, передает Politeka.net.

Анастасия Волочкова похвасталась отдыхом в конноспортивном комплексе. Для поездки она нарядилась в вызывающе короткой платье на молнии с очень откровенным декольте, благодаря которому видно даже нижнее белье. Более того, балерина расстегнула его, еще сильнее обнажив свой бюст.

"После репетиции приятно оказаться в любимом конном клубе "Новый век". И после тренировки провести время там же в ресторане в хорошей компании и с моим тренером и подругой Надеждой Флоринской", - написала Анастасия Волочкова.

На опубликованном видео танцовщица принялась ухаживать за жеребцами. Когда она наклонилась за угощением, грудь едва не вывалилась из чересчур открытого платья.

"С двух рук дайте им обоим сахар, им будет очень приятно", - посоветовала тренер за кадром, а Волочкова исполнила ее рекомендации.

Ранее Анастасия Волочкова показала в соцсети яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь красном бикини. Она развалилась на огромном шезлонге, вытянув стройные ноги.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.