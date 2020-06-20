Российская балерина Анастасия Волочкова удивила необычным нарядом
Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...", - сообщила она в подписи к посту.
Все бы ничего, но наряд Анастасии просто озадачил пользователей сети. Облачилась балерина в длинное платье, а сверху накинула шубку, при том, что лето сейчас в полном разгаре.
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На этот факт и указали поклонники Волочковой, которые буквально растерзали ее в комментариях за такой прикид.
"В Астрахане + 30, а она шубу напялила", "Рукавичкииии! Шапочкууу!", "Зимой шорты, летом шуба? Почему?", "Ну вот заслужила жить, как хочет. И имеет на это полное право, как ни крути трудяга у станка с раннего детства. Человек с любовью в балет. И пусть творит, что хочет ведь никому не наносит вред. Абсолютно мирный, воздушный человек на своей волне. Удачи во всём, увлечённый человек", "Обязательно гадости писать? Человек только из храма вышел", - смеялись пользователи сети.
До этого Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини, но получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов о таком одеянии.
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