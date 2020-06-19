Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается на яхте в необычном наряде

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, поэтому в ее профиле можно найти самые разные фото из отдыха, тренировок и просто кадры, сделанные для рекламы какого-либо товара. При этом Анастасия любит эпатировать публику кадрами, сделанными во время ее развлечений.

В этот раз Анастасия показала, как веселится на яхте в необычном длинном платье с принтом в мелкий цветок. Не обошлось и без привычных выходок - для интриги, звезда задрала платье, приподняв стройную ногу вверх и как показывая ее в привычной манере.

«Морская прогулка по Волге с друзьями.😊 Я и поплавала в реке, и насладилась красотами и влюбилась в Астрахань!🙏🌺 #анастасияволочкова», - написала Анастасия под новым постом.

При этом, чтобы не попасть под привычную волну критики, комментарии она заранее скрыла из общего доступа. В частности, сделала она это потому, что ей под подобными постами пишут о неудачливости ее дерзких образов и чрезмерной любви к рекламе.

До этого Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям. В этот раз она не стала этого делать и получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов:

«Прекрасное начало дня на вилле "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова под постом.

А вот что ответили пользователи Инстаграм:

«Злобные тетки завидуют и пусть Вас это не огорчает)», «Фоторедактор переборщил с левым боком,по-моему...», «Очаровательная вы Анастасия 😍😍😍😍», «Походу бабы вы ее достали ушла она в подполье😂😂😂», «Ужааааааас», «Талию смастерила 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Нет,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну почему такая страш*ная баба😢😢😢», «Ужас, мужик- трансвестит 🤦‍♀️», «Дойки до пупа и тело как у старухи....», «🤣🤣🤣 вот это бёдра ....откуда ?».

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