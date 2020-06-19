Знаменита украинская певица Вера Брежнева взбудоражила пикантным видом во время съемок с Монатиком

Как известно, певица вместе с Дмитрием Монатиком еще в феврале в Барселоне сняла жаркий клип. Причем порадовала звезда весьма стильным нарядом во время этих же съемок - золотистое платье едва ли прикрывающее грудь выглядело весьма привлекательно, пишет Рoliteka.net.

Вера появилась на новом кадре в золотистом наряде, полностью сделанном из тонкой ткани, расшитой блестками, и покорила ранее сеть. Стройная фигура Веры в новом клипе выглядела очень жарко.

На кадре видно, как сам Дмитрий засмотрелся на звезду во время схемок. Отметим, артисты дружат не первый год и очень хорошо относятся друг к другу.

Ранее Монатик устроил концерт в Одессе, который едва не испортил проливной дождь. Певцу пришлось выступать под зонтами.

Специально по такому случаю в Украину приехала знаменитая Вера Брежнева, которая недавно записала с Монатиком трек "ВЕЧЕРиНОЧКА". Она поделилась, что решила сделать коллеге приятное и исполнить вместе дуэтную песню. Монатик узнал об этом лишь когда его подруга появилась на сцене за его спиной.

Как видно на кадрах, исполнитель был приятно удивлен, заметив Веру Брежневу. Артисты душевно обнялись и таки спели дуэтом. Стоит отметить, что Брежнева выступала в экстремально коротком платье и даже выходила танцевать под дождь, заигрывая со зрителями.

"Я захотела сделать сюрприз Диме Мнатику, прихала в Одессу на его концерт, чтобы спеть нашу ВЕЧЕРиНОЧКУ вместе и за час до его начала начался ливень. Секретную миссию делали всей компанией. Задача была - до начала дуэтной песни не выдать мое присутствие".

Кроме Брежневой, в гости к Монатику пожаловали Надя Дорофеева и Макс Барских.

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