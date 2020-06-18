Андрей Пальчевский рассказал, как украинцев обманывают относительно ситуации с китайским вирусом

Об этом говорится в видеообращении, которое журналист опубликовал на своей странице в Facebook, передает портал «Знай». (Чтобыпосмотреть видео - проскролльте вниз)

Пальчевский призвал не верить в заявления о том, что вирус слабнет. Журналист утверждает, что зараза сейчас в самом разгаре.

Также он прокомментировал инцидент с женой президента Еленой Зеленской, у которой обнаружили китайский вирус и госпитализировали.

"С сожалением узнал о госпитализации первой леди Елены Зеленской с двусторонним воспалением средней тяжести... Это напоминание всем нам о том, что болезнь никуда не делась и все, что вытворяли руководители, в том числе, и ее муж... который так доверчиво и поверхностно относится к таким пр*дуркам как Ляшко, которые нам еще пару месяцев назад объявляли, что мы едва не победили этот вирус...", - отметил журналист.

Пальчевский выразил уверенность, что заявления чиновников Минздрава являются не правдивыми, и доверять им не стоит.

"Я надеюсь, что Елена Зеленская этот вирус победит — в этой семье потерять лучшую часть мы не можем... Не верьте пр*дуркам с Минздрава — они наворуют денег и разбегутся, когда узнают, что эпидемия в полном разгаре", - поделился своей точкой зрения журналист.

Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Елену Зе госпитализировали( что дальше?!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 16. Juni 2020

Отметим, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждено 34 063 случая заражения. Из них 829 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту заболевших.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский уличил Зеленского в грандиозном провале: "Год был, чтобы показать, кто ты на самом деле".