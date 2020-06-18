Андрей Пальчевский рассказал, как украинцев обманывают относительно ситуации с китайским вирусом
Об этом говорится в видеообращении, которое журналист опубликовал на своей странице в Facebook, передает портал «Знай». (Чтобыпосмотреть видео - проскролльте вниз)
Пальчевский призвал не верить в заявления о том, что вирус слабнет. Журналист утверждает, что зараза сейчас в самом разгаре.
Также он прокомментировал инцидент с женой президента Еленой Зеленской, у которой обнаружили китайский вирус и госпитализировали.
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"С сожалением узнал о госпитализации первой леди Елены Зеленской с двусторонним воспалением средней тяжести... Это напоминание всем нам о том, что болезнь никуда не делась и все, что вытворяли руководители, в том числе, и ее муж... который так доверчиво и поверхностно относится к таким пр*дуркам как Ляшко, которые нам еще пару месяцев назад объявляли, что мы едва не победили этот вирус...", - отметил журналист.
Пальчевский выразил уверенность, что заявления чиновников Минздрава являются не правдивыми, и доверять им не стоит.
"Я надеюсь, что Елена Зеленская этот вирус победит — в этой семье потерять лучшую часть мы не можем... Не верьте пр*дуркам с Минздрава — они наворуют денег и разбегутся, когда узнают, что эпидемия в полном разгаре", - поделился своей точкой зрения журналист.
Отметим, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждено 34 063 случая заражения. Из них 829 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту заболевших.
Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский уличил Зеленского в грандиозном провале: "Год был, чтобы показать, кто ты на самом деле".