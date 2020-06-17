В Кабинете министров Украины собираются осуществлять компенсации в крупных суммах

Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте главы государства, пишет Politeka.net. По словам украинского гаранта Владимира Зеленского, во время пандемии нужно действовать быстро, поэтому стоит упростить бюрократию при получении компенсаций семьям погибших и пострадавших медиков во время борьбы с китайским вирусом.

Соответствующее постановление о страховых выплатах планируют рассмотреть 17 июня. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, страховые выплаты будут зависеть от того, при каких обстоятельствах медик заразился "уханьским" вирусом.

Так, сумма компенсаций от 210 тысяч гривен до 1 миллион 576 тысяч гривен будут выплачиваться в следующих случаях: при смерти медика во время выполнения служебных обязанностей - 1 миллион 576 тысяч гривен, и 210 тысяч гривен - если сотрудник заразился и умер во время работы с инфицированными.

Также планируется рассмотреть порядок выплат медикам, которые получили группу по инвалидности в результате заражения вирусом.

Напомним, в начале мая 2020 года депутаты Верховной Рады приравняли медработников, смерть которых наступила в результате заболевания китайским вирусом, к военным, погибшим вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время выполнения военной службы.

Один из авторов закона Галина Янченко объяснила, что документ внедряет выплаты страховок врачам на уровне участников боевых действий.

Напомним, Денис Шмыгаль сообщил, что из-за роста заболеваемости, действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

Известно, что за последнюю неделю вирусом заразились 4853 человека.

Напомним, Шмыгаль огласил важное решение, которое коснется тысяч украинцев: "С 25 июня..."

Как сообщала Politeka, недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами: что изменится.

Также Politeka писала, что новая вспышка набирает обороты, Украина на грани второго карантина.