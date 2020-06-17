"Если это было бы жертвой, никто бы туда не стремился"

Андрей Пальчевский рассказал, как разочаровался во Владимире Зеленском после одного заявления президента

Ситуацию журналист прояснил в эфире телеканала «112 Украина». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Человек, которого я поддерживал только потому, что он собирался на один срок, только потому, что он собирался посадить кого-то еще позапрошлой весной, только потому, что он должен был закончить эпоху бедности. Только потому, что он обещал новые лица.. заявил, что сроков уже будет два», - отметил он.

Пальчевский добавил, что украинцы позволяют политикам обманывать их слишком часто.

«Это очень опрометчивый ход с моей точки зрения… Есть такое понятие, что людям нужно верить до того, пока они тебя не обманули хотя бы один раз. Мы политикам даем себя обмануть один, два, три, четыре раза, но только не в день желательно», - заявил журналист.

Пальчевский отметил, что жалобы на тяжелую работу и нерадивых чиновников выглядят очень неубедительно.

«Это не очень убедительно выглядит из уст любого политика, будь то президент, мэр. Мы же прекрасно понимаем, что все их плачи Ярославны ил Иеремии, в вашем случае, которые звучат примерно так: вы не представляете, как тяжело приходить после тяжелого рабочего дня, работая вот с этими, и дальше морды единомышленников. Этими казнокрадами, тупицами, болванами. Ну, как обычно это выглядит… Как мне тяжело, не спится, не естся, и так далее…», - отметил журналист.

Пальчевский добавил, что уже ни для кого не секрет, что поход в политику в Украине часто используют, чтобы улучшить свое финансовое положение.

«Никто никого не тянет ни в президенты, ни в министры, никуда. Если ты идешь, ты понимаешь, что это твоя, причем не жертва, потому что если это было бы жертвой, никто бы туда не стремился. Мы знаем, что самый верный способ разбогатеть и жить хорошо – это попасть во власть», - подытожил журналист.

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