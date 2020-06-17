Заробитчане, ищущие дохода за границей, будут тратить значительно меньше денег

Верховная Рада 16 июня приняла в первом чтении законопроект № 2365 - украинцев освободят от уплаты за поиск работы за рубежом, пишет "Сегодня".

Согласно документу, фирмам-посредникам запретят взимать деньги с украинцев, а это суммы от 300 до 600 евро (или в среднем 9 -18 тысяч гривен). За нарушение правила предусматривается штраф в размере от 34 тыс. до 85 тыс. гривен.

Поводом для этого законопроекта стали действия мошенников, которые под видом агенстств по трудоустройству обворовывали украинцев, забирая деньги и отправляя за рубеж на несуществующие адреса и т.п.

"Взимать с украинцев по 300-600 евро за поиск работы за рубежом – это настоящее мошенничество. Ведь в той же Польше дефицит рабочей силы настолько высок, что не нужно никому платить, чтобы устроиться на работу. Напротив, работодатели, а не кандидаты должны платить посреднику за поиск работника", - объяснили во фракции "Слуга народа".

Отметим, как показывает статистика, наши соотечественники в большинстве отдают предпочтение вакансиям в Польше - туда едет 54% всех заробитчан, но вместе с этим большой процент украинцев уезжает в Чехию, Германию, Словакию и Израиль.

Наиболее популярные вакансии - официант (1823 предложения за 2019 год), водитель (1811), упаковщик (1212), строитель (801) и разнорабочий (701).

Ранее мы сообщали, с 1 июня 2020 на пеший пункте пропуска "Шегини-Медика" границу на вход в Польшу ежедневно пересекают 1500 - 2000 человек, отмечают в Пограничной службе. Всего с 1 по 8 июня этот ПП пересекли 13 683 человека. Это на 46,5% больше, чем в направлении Украины.

Напомним, ситуация на границе с Польшей обостряется, в ловушке оказались тысячи украинцев: кадры коллапса

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