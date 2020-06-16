Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась пышными формами в тесном черном топе
На своей странице в социальной сети Инстаграм она похвасталась домашним кадром, выставив фигуру напоказ в черном стильном костюме. Как известно, Анну часто критикуют из-за ее форм, высмеивая недостатки ее образов и даже лишний вес. Сама певица критики не боится, потому с легкостью показывает себя без фотошопа, пишет Politeka.net.
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Так, в этот раз Анна показала на домашнем селфи себя, позирующую в уютной домашней обстановке лишь в черном мини-топе и облегающих лосинах. Артистка нанесла на лицо маску, а также засветила роскошную фигуру - пресс и массивную грудь.
«Доброе утро, солнце. будет ли сегодня тепло?
каков этой клубники сорт?
шампанское море. ногу свело.
это не жизнь. это курорт.
и ты не девочка. ты символ пути.
и это не город. сплошной водоем.
никуда не уехать. никуда не уйти.
если возможность есть остаться вдвоем.
как дороги будут эти воспоминания. возьму их в ручную кладь.
как каждый вечер ты подавала на небо луну крученым
пусть эта вечная водная гладь.
запомнит меня
молодым, сумасшедшим, в тебя влюбленным. Ес Соя 🎯» - написала Анна, цитируя известного современного поэта. Поклонники в свою очередь восхитились звездой, написав, что она стала "более шикарной".
Такакже ранее появилась информация, что с некоторых пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».
«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.
В то же время инсайдеры сообщают, что уехал Янис не просто в Латвию к себе домой, а прямо к бившей жене, матери его сына Кристиана, которую он бросил ради Анны.
«Если РФ долго не откроет границу, а все к тому идет, Янис вполне может воссоединиться с прежней семьей. Янис на все не дает, короче. Как только ему надоест ее нытье и клянченье денег, он от нее уйдет».
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