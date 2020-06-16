Верховная Рада приняла в целом законопроект о поддержке культуры и креативных сфер, который призвал рассмотреть глава государства Владимир Зеленский

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт парламента.

Отмечается, что закон предусматривает государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино. Соответствующие субсидии предоставляются для национальных игровых фильмов, анимационных, документальных, авторских, детских и телевизионных фильмов, а также телесериалов и фильмов-дебютов.

Кроме того, Кабмину поручается разработать и утвердить условия предоставления госсубсидии на развитие кинопроекта, найти средства на субсидирование 50% трат концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электроэнергию и прочие акты, которые требуют дополнительного выделения средств из бюджета.

Ранее мы сообщали, что будет с субсидиями на коммунальные услуги после карантина. Как известно, в начале марта Рада утвердила законопроект, который регулирует начисление субсидий в рамках кризиса из-за пандемии. Так, в период ограничительных мер государство запретило начислять штрафы за несвоевременную оплату услуг, применять пеню и отключать от услуг тех, кто не успел погасить долг в срок.

По словам замглавы Минсоцполитики Виталия Музыченко, украинцы, получавшие субсидию на коммуналку до введения карантина, будут получать ее в дальнейшем. Те, кому назначили субсидию в период отопительного сезона, также будут получать ее как и прежде.

Украинцев предупредили, что в Раде зарегистрировали законопроект, который позволит забирать полученные выплаты через суд.

Это будет касаться тех граждан, которые: скрыли свое материальное состояние при назначении помощи, и отказываются возвращать помощь; лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов и не хотят добровольно возвращать полученную социальную помощь.

Подавать в суд на украинцев, согласно тексту документа, смогут органы социальной защиты населения.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния: "А завтра скажут почку отдай".