В понедельник 15 июня Украина окажется под влиянием сразу нескольких циклонов, которые принесут грозы, шквалы и град

С новым прогнозом погоды украинцев ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

Синоптик прогнозирует дожди по всей территории нашей страны, кроме восточных областей, там существенных осадков не предвидится.

Кроме того, Диденко предупредила о том, что летние грозы могут провоцировать шквалы и град.

Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

«В понедельник сегодняшний рахат-лукум еще продлится. В большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 25 + 28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов, на Западе + 20 + 27 градусов», - написала она.

В столице 15 июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем ​​25 + 28 градусов.

«В ближайшее время в Киеве предполагается влажная погода с локальными дождями (диаграмма), во второй половине следующей недели температура воздуха повысится», - сообщила Диденко.

Ранее мы сообщали, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.

Как рассказали очевидцы, некоторые комочки льда достигали размеров куриного яйца и имели зазубрины.

Напомним, что стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды

Также Politeka писала, что стихия с градом ударила сразу по нескольким областям, урожая можно не ждать: кадры последствий.

А еще Politeka сообщала, что на Украину обрушилась новая напасть с приходом жары, видео: "Море из смолы".