В понедельник 15 июня Украина окажется под влиянием сразу нескольких циклонов, которые принесут грозы, шквалы и град
С новым прогнозом погоды украинцев ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.
Синоптик прогнозирует дожди по всей территории нашей страны, кроме восточных областей, там существенных осадков не предвидится.
Кроме того, Диденко предупредила о том, что летние грозы могут провоцировать шквалы и град.
Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
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«В понедельник сегодняшний рахат-лукум еще продлится. В большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 25 + 28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов, на Западе + 20 + 27 градусов», - написала она.
В столице 15 июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем 25 + 28 градусов.
«В ближайшее время в Киеве предполагается влажная погода с локальными дождями (диаграмма), во второй половине следующей недели температура воздуха повысится», - сообщила Диденко.
Ранее мы сообщали, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.
Как рассказали очевидцы, некоторые комочки льда достигали размеров куриного яйца и имели зазубрины.
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