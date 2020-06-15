Звезды, которые покорили сердца миллионов, не боятся менять свой имидж и иногда идут на рискованные шаги

Красотки несмотря на то, что успели завоевать сердца не только талантом, но и внешностью, дерзки меняют прически и иногда стают неузнаваемыми, сообщает Politeka.net.

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли в сериале "Великолепный век", покорила внешним видом. Звезда обладала длинными рыжими локонами, но смело отрезала их и предстала с короткой стрижкой.

Российская балерина Анастасия Волочкова - блондинка. Звезда носит короткую стрижку и иногда накладные хвосты. А всего несколько лет назад она хвасталась длинными волосами.

Российская певица, бизесвумен Ольга Бузова в начале этого года предстала с короткой стрижкой. У звезды были длинные волосы, но красотка часто коротко стрижется и без всякого страха меняет прически.

36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко недавно кардинально изменила внешность. Красотка несколько раз коротко стриглась и меняла цвет волос. Сейчас она выглядит так:

Украинская певица Злата Огневич покорила всех своей натуральной красотой. Артистка, нисколько не боясь, обстригла длинные локоны и теперь ходит с короткими волосами, отчего не стала менее привлекательная.

Напомним, Мерьем Узерли не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Актриса сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.

Напомним, что игривая Злата Огневич похвасталась идеальным телом в крохотном топе: "Девушка на миллион".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич без лифчика посветила пикантными местами на улице: "Сладкое наказание".

Также Politeka писала, что Злата Огневич опутала свои красивые формы цепями: "Что-то невероятное".