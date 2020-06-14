После того, как Кейт Миддлтон быстро освоилась в королевской семье, она может пренебрегать некоторыми правилами

Об этом пишет Joinfo.

Кейт Миддлтон старается дать своим детям все самое лучшее, поэтому не стесняется нарушать одно из правил, которое касается наследников.

Дело в том, что герцогиня Кембриджская старается минимизировать присутствие нянь в жизни её детей, и поэтому сама охотно исполняет материнские обязанности. Например, она самостоятельно забирает своих детей из школы, что не приветствуется в Букингемском дворце.

Более того, Кейт Миддлтон открыто публикует информацию о своих детях в социальных сетях. Она рассказывает, как наследники королевской семьи развиваются, и это, по мнению Миддлтон, не оставляет поводов для домыслов среди СМИ.

Также Кейт Миддлтон любит самостоятельно делать портреты своих наследников, нарушая еще одно из правил дворца. Она не доверяет королевским фотографам и уверена, что на ее фотографиях дети предстают в лучшем свете.

Ранее мы рассказывали о новом королевском конфликте. Кейт Миддлтон продолжает борьбу с изданием Tatler, которое опубликовало обидную статью о герцогине, где ее сравнивали с Меган Маркл.

Но главная причина негодования герцогини Кембриджской совсем в другом.

«Она очень хочет прекратить постоянные сравнения между собой и Меган Маркл», - утверждает осведомленный источник.

По словам инсайдера, факт, что Кейт Миддлтон подает судебный иск против Tatler, опять рассматривается в контексте соперничества с Меган Маркл, которая с принцом Гарри сбежала в США.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.