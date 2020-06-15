Эти звезды выглядят очень привлекательно

Так уж бывает у девушек: кудрявые хотят прямые волосы, и наоборот

Звезды не являются исключением, передает Politeka.net. Эти красотки выпрямляют свои локоны, а некоторые гордятся роскошными кудрями. Например, как Настя Каменских.

Украинская певица, жена Потапа, редко выпрямляет свою кучерявую шевелюру и тем самым не теряет своей уникальности. Красотка выглядит просто великолепно, а кудряшки придают ее образу некой юности и игривости.

Этого не скажешь о другой украинской поп-диве Ани Лорак. Звезда обладает от природы кудрявой шевелюрой, но уже давно выпрямляет волосы.

Жена принца Гарри, Меган Маркл, давно выпрямляет свои волосы, но, как говорится, интернет все помнит. В сети можно увидеть множество фото, где герцогиня Сассекская позирует с кудрявой копной на голове.

Голливудская актриса Николь Кидман давно высветлила и выпрямила волосы, но многие помнят, как она выглядела в молодости. Большая копна волос, пухлые щечки и детская улыбка - именно так и выглядела Кидман.

Дженнифер Лопес от природы кудрявая, но зачастую она носит прямые, а также накладные волосы. Звезда очень привлекательная и умеет приятно удивлять внешностью.

Напомним, Настя Каменских распахнула джинсовый наряд и покрасовалась внушительными объемами в тесном топе и сопроводила фото словами из песни Savage, которую исполняет Megan Thee Stallion.

«Я дикая. Шикарная, с претензией и дерзкая», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на дне рождения дочери Ани Лорак, Сони, пользователям сети удалось рассмотреть 26-летнего саунд-продюсера Black Star, возлюбленного певицы Егора Глеба.

Скриншот из семейной видеозаписи тут же всполошил социальную сеть.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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