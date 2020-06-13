Стало известно, чего ожидать украинцам на экономическом поприще в ближайшее время

Экономист Олег Пендзин спрогнозировал, что ожидает экономику Украины в будущем, передает издание Обозреватель.

По словам эксперта, в скором времени страна будет переживать не лучшие времена, ведь экономический кризис продолжит углубляться, а повышения уровня жизни и заработной платы гражданам, вряд ли стоит ждать.

Недавно Международный валютный фонд рассказал о дальнейшем развитии экономической ситуации в Украине вплоть до 2025 года и несколько ухудшил свои ожидания, прогнозируя в 2021 году восстановление уровня ВВП лишь на 1,1%, тогда как раньше в организации предсказывали рост в 2,5%.

Эксперт прокомментировал эту ситуацию, отметив, что вероятнее всего это цифры в дальнейшем придется корректировать в еще худшую сторону, ведь все будет зависеть от того, насколько быстро страна оправиться от карантина.

«А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени», – сказал Олег Пендзин.

При этом специалист подтвердил, что Украина действительно входит во времена тяжелого и затяжного кризиса, поэтому никаких улучшений к концу текущего года точно ждать не стоит.

«Гарантировано до конца 2020 года ничего не будет. В лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году», – объяснил эксперт.

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, выдавать пенсии украинцам хотят новым способом, понравится не всем

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.