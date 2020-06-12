Герцогиня Кейт Миддлтон переживает очередной конфликт с британской прессой

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

По информации журналистов, Кейт Миддлтон продолжает борьбу с изданием Tatler, которое опубликовало обидную статью о герцогине, где ее сравнивали с Меган Маркл.

Но главная причина негодования герцогини Кембриджской совсем в другом.

«Она очень хочет прекратить постоянные сравнения между собой и Меган Маркл», - утверждает осведомленный источник.

По словам инсайдера, факт, что Кейт Миддлтон подает судебный иск против Tatler, опять рассматривается в контексте соперничества с Меган Маркл, которая с принцом Гарри сбежала в США.

"Кейт была чрезвычайно расстроена статьей в Tatler, потому что она стремится раз и навсегда прекратить проводить любые параллели между собой и Меган", - объяснил экс-королевский эксперт Дункан Ларкомб.

По его словам, западная пресса обычно «использует Кейт Миддлтон как палку, которой можно побить Меган Маркл».

Что касается принца Уильяма, то он болезненно реагирует на сравнения своей жены с супругой брата, принца Гарри.

«Они все как будто хотят провести черту в песке, потому что зашли слишком далеко», — подытожил Ларкомб в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон довели до отчаяния. Герцогиня вслед за Меган Маркл намерена судиться против издания Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о супруге принца Уильяма.

В статье журналисты назвали Кейт Миддлтон "болезненно худой" и заявили, что между Меган Маркл и женой Уильяма были постоянно какие-то конфликты.

Герцоги Кембриджские уже направили в издание требование удалить статью, которую журналисты озаглавили "Екатерина Великая".

Также в своей статье британские журналисты сравнили герцогиню Кембриджскую с покойной принцессой Дианой и заявили, что принц Уильям якобы попал под влияние матери Кейт Миддлтон.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.