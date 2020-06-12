Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала забавные развлечения со своим мужем

Как сообщает Politeka.net, экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала архивный снимок на своей странице в Instagram.

На опубликованном кадре Альбина Джанабаева стоит рядом с Валерием Меладзе в странном образе. Она нарядилась в длинное платье, обтягивающее бюст, а на голову надела венок и полевых цветов, но самой главной изюминкой стал огромный надувной фламинго на талии. В таком виде она появилась в зале ресторана.

Судя по лицу Валерия Меладзе, внешность Альбины сразила его наповал. На фото исполнитель недоуменно смотрит на свою благоверную, которая даже немного смутилась. Вероятно, Меладзе не ожидал увидеть свою супругу в таком наряде.

Пользователи социальной сети прокомментировали необычный образ Альбины Джанабаевой, а некоторые даже предложили свое название для снимка:

"Царевна- лебедь и царь Салтан!😂😂😂"; "Так вот ты какой, розовый фламинго.. 😂😂"; "Очень красивая и муж под стать🍀🍀🍀"; "Царевна лебедь в розовом цвете😃😃😃"; "Птица счастья ВМ 😂❤️"; "Запрыгивай, красавчик"; "Ну что красивый мой, поехали купаться!? 😂".

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.

Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.