Пенсии жителям так называемой «ДНР» можно выплачивать прямо на линии разграничения

Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко во время брифинга, подчеркнув, что администрация выступает против открытия КПВВ.

По его словам, ведомство уже подготовило соответствующее предложение правительству. Такое решение может снять социальное напряжение, считает Кириленко.

"Люди должны иметь возможность просто прийти на подконтрольную часть, выйти с "нуля" и получить пенсию, но без допуска на территорию подконтрольную. Получили пенсию и вернулись назад, чтобы они не двигались дальше", — уточнил он.

Для этого "должно быть установлено много банкоматов, много наличных", и "происходить по 3 часа в день, несколько дней в неделю, потому что каждый будет иметь желание получить деньги, образуется очередь", считает Кириленко.

Нововведение активно комментируют в сети.

«Может еще эти банкоматы заправлять рублями? Чтоб вообще все было распрекрасно», «и пункт раздачи русских паспортов сразу с другой стороны, чтоб совсем удобно было», «прямо по домам развозить. А шо?», «Как долги отдавать МВФ, то с нас дерут, а не «ЛДНР», но еще им пенсии платы. сказочные идиоты», «Конечно! Давайте возьмем еще больше кредитов, чтобы платить пенсии звавшим пуйла пенсам», "Второй шаг - банкоматы на территории ОРДЛО, а третий - платить пенсии российскими рублями", «Так привезите им бабла самосвалом и выгрузите посреди КПВВ это то же, что банкомат поставить - деньги выброшены в пропасть», - пишут в сети.

Напомним, в связи с карантином, который ввели в Украине из-за эпидемии китайского вируса, пенсионеры на Донбассе столкнулись с новой проблемой получения пенсий. Были закрыты пункты пропуска, поэтому пересекать линию разграничения люди не могли. В связи с этим многие остались в ОРДЛО без пенсий.

10 июня открыли пункты пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". При этом лица, которые пересекли КППВ с временно оккупированных территорий подлежащих обсервации.

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.