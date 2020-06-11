Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком показала, как проходят ее будни дома после проекта

Сейчас девушка занимается любимым делом и поражает свою аудиторию необычными и чувственными речами, а также авторскими стихами. При этом Дана не боится рассказывать о собственных чувствах, а также показывать, как изменилась ее жизнь после проекта. Как известно, девушка проиграла в финале своей главной сопернице - Даше Ульяновой, пишет Politeka.

Так, в этот раз девушка показала, как проводит свободное время по вечерам. Но заинтриговала деталью: кто-то фотографировал девушку, пока та позировала с бутылочкой вина:

«Вот такой он - вечер «сильной и независимой»: с котиком, что шокирован и вином 🐱🍷😁⁣⁣⠀А если серьезно, то котика у меня нет, а вот вино - люблю. В частности, белое сухое. В частности, @villakrim ❤️

И мне действительно нравится смаковать ним за ужином как в одиночестве, так и в компании друзей :) Вино всегда будто усиливает вкус блюда и приводит в порядок мысли, хаотично собираются в течение дня 🙃⁣⁣⠀ Я не пропагандирую алкоголь. Но считаю, что если в меру, например, бокал белого сухого перед сном, то это никому не повредит 🤗⁣⁣», - написала Дана.

Поклонники сразу же отреагировали:

«О, это единственна вилла которую я могу себе позволить», «Красивый КОТ В КРАСИВЫХ ручках👍 😘😆 ЧТО ДАЖЕ ВИНЬЧИК потерялся ГДЕ-ТО НА ФОТО 😆👍👍👍👍», «Не только котиком и вином)) кто-то же это запечатлел😉», «Дана благодаря тебе у меня есть стимул к лучшей жизни, спасибо что ты е❤️🍩🍩🍩🍩🍩», «Это твой Котик, как зовут? Правильно, лучше верный котик, чем блудливый кобель 😍😍😍», «Тяжело наверное быть сильной и независимой ?! А винчик за ужином тоже люблю😁№, №Такая женщина, как ты, имеет более изощренные вкусы чем вот эта бурда🤪 Но для рекламы можно сфотографироваться 😏😉 В целом фото хорошее и ты с котиком 👍🏼😍»., «А фото кто делал «сильная и независимая»?».

Также Дана рассказала, что просмотрев вчера финал, честно признается - она не смогла не прослезиться, ведь это было очень неожиданно.⁣⁣ ⠀

«Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк» за все те эмоции, которые я получила, по мурашки от влюбленности, за вдохновение и ... за Макса :) Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. ⁣⁣⠀Как поет Валерий Меладзе, «... было все отчаянно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста 🙏🏼 Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах, - написала Дана.

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